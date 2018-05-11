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Новости Нижнего Тагила

Алексей Кудрин стал кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ

11 мая 2018, 18:50Добавить новость
Кудрин,счетная палата,Единая Россия,глава счетной палаты,экс-министр,предложение,бюджет
Депутаты «Единой России» предложили Алексею Кудрину занять пост главы Счетной палаты. Для самого экс-министра предложение стало неожиданным. По мнению политологов, Кудрин соответствует компетенции главы Счетной палаты, так как он жестко относится к нарушениям в финансовой деятельности и способен оптимизировать расход бюджета РФ.

Представитель Алексея Кудрина подтвердил информацию о предложении и добавил, что экс-министр им заинтересовался.  

Ранее Кудрин был главой Министерства финансов России и заместителем председателя правительства, сообщает ТАСС.
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