Алексей Кудрин стал кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ

Депутаты «Единой России» предложили Алексею Кудрину занять пост главы Счетной палаты. Для самого экс-министра предложение стало неожиданным. По мнению политологов, Кудрин соответствует компетенции главы Счетной палаты, так как он жестко относится к нарушениям в финансовой деятельности и способен оптимизировать расход бюджета РФ.
Представитель Алексея Кудрина подтвердил информацию о предложении и добавил, что экс-министр им заинтересовался.
Ранее Кудрин был главой Министерства финансов России и заместителем председателя правительства, сообщает ТАСС.