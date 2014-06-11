МВД Украины обещает закрыть границу с Россией

Ранее украинские власти решили частично закрыть границу на востоке, где продолжаются бои между ополченцами и украинскими силовиками. В настоящее время перекрыто уже восемь пунктов пропуска.

По мнению украинских властей, с территории России на Украину проникают вооруженные формирования. В России эту информацию не подтверждают.

Различные способы надо рассматривать, но, конечно, границу будем закрывать немедленно. Для этого сейчас устанавливаются необходимые средства и методы сказал Геращенко.

Отвечая на вопрос, не рассматривается ли вариант минирования границы, советник министра заявил:

Минирование собственной территории — это опасность для граждан Украины, для животных. Это непростые вопросы. Хотя национальная безопасность важнее, но нужно взвесить все за и против.