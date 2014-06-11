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МВД Украины обещает закрыть границу с Россией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МВД Украины обещает закрыть границу с Россией

11 июня 2014, 17:15ПолитикаCorey
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