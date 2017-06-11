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Выдвижение кандидатов на выборы в губернаторы стартовало в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выдвижение кандидатов на выборы в губернаторы стартовало в Свердловской области

11 июня 2017, 09:30Политика
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