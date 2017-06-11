Выдвижение кандидатов на выборы в губернаторы стартовало в Свердловской области

9 июня в областной избирательной комиссии официально дали старт этой процедуре.

Выбирать губернатора , напомним, будут 10 сентября, ровно через три месяца.

В течение выходных кандидатуры на главный пост в области будут определены по итогам партийных конференций, передает ЕАН.