Выдвижение кандидатов на выборы в губернаторы стартовало в Свердловской области
11 июня 2017, 09:30Политика
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В Свердловской области до 21 июля будет продолжаться выдвижение кандидатов в губернаторы.
9 июня в областной избирательной комиссии официально дали старт этой процедуре.
Выбирать губернатора, напомним, будут 10 сентября, ровно через три месяца.
В течение выходных кандидатуры на главный пост в области будут определены по итогам партийных конференций, передает ЕАН.
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