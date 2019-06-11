Помощник вице-мэра Нижнего Тагила пожаловался Путину на администрацию ГГО

Вот уже 15 лет в многочисленных посёлках округа в летний период отключается горячая вода. В 2016 году журналист подал иск в суд, который удовлетворил требования Инжеватова и обязал администрацию ГГО обеспечить водоснабжение населённых пунктов.

Как я понимаю, котельные могут работать только на полную мощность, а это получается очень дорого, и чиновники отключают их до осени, пока не наступит отопительный сезон,рассказал Владимир Инжеватов TagilCity.ru.

По его словам, администрация за три года так и не выполнила решения суда. С концом отопительном сезона в 2019 году горячее водоснабжением тоже было отключено.

Смешно, но они даже оплату госпошлины в 300 рублей после выигранного суда мне не возместили, что по закону сделать обязаны,говорит Инжеватов.

Почему российские чиновники не выполняют решение суда, журналист решил спросить Владимира Путина.

В администрации ГГО подтвердили, что в этом году горячее водоснабжение будет только в селе Покровском, но лишь потому, что оно попало в программу модернизации системы теплоснабжения и сейчас там работает индивидуальная котельная.

Ну, обязали и обязали. Суд может хоть что постановить. Ну, будем отписываться,заявила специалист отдела ЖКХ администрации ГГО Маргарита Сосенкова.

По словам чиновницы, проблема — в больших долгах перед поставщиками.

Газовики не дают газ, пока не заплатят долги, прежде всего, граждане. Граждане-то не платят. А мы не можем заплатить за газ. А нам газовики не включают газ. Это замкнутый круг. Мы будем рассматривать возможности. Будем предлагать газовикам включать газ. Но у нас все котельные старые, у них нет отдельной системы для горячей воды,отмечает Сосенкова.

Владимир Инжеватов признаётся, что сил на «войнушки» с чиновниками у него уже нет, но он по-прежнему пытается обратить их внимание на проблему. Напомним, с января 2019 года журналист является помощником на общественных началах первого замглавы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина.