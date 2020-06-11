Главе свердловского РЭК отказали в переизбрании из-за завышения тарифов на вывоз ТКО
Сегодня, 10:21ПолитикаФото: fas.gov.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение о запрете на продление контракта с главой свердловской региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимиром Гришановым, сообщает Znak.
Последние годы РЭК допускала грубые систематические нарушения законов в области регулирования тарифов. Таким образом, в 2019 году региональные операторы заявляли, что плата за вывоз отходов сильно занижена, жители же региона, наоборот, жаловались на слишком высокую цену. Как итог, ФАС обнаружила регулярные нарушения при определении тарифа, после чего занизила стоимость услуги на 20-30%.
ФАС принимает такое решение впервые с момента, когда в 2015 году получила право на согласование руководителей региональных комиссий.
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