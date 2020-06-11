Главе свердловского РЭК отказали в переизбрании из-за завышения тарифов на вывоз ТКО

Последние годы РЭК допускала грубые систематические нарушения законов в области регулирования тарифов. Таким образом, в 2019 году региональные операторы заявляли, что плата за вывоз отходов сильно занижена, жители же региона, наоборот, жаловались на слишком высокую цену. Как итог, ФАС обнаружила регулярные нарушения при определении тарифа, после чего занизила стоимость услуги на 20-30%.