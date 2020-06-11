Главе свердловского РЭК продлили контракт, несмотря на запрет ФАС

Ранее ФАС вынесла отказ в согласовании Гришанова на должность председателя комиссии, объясняя это тем, что чиновник ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности.

Департамент информационной политики региона сообщает, что контракт с Гришановым был заключен еще в конце мая и будет действовать до 2022 года, все предусмотренные процедуры проведены, а в адрес области никаких официальный комментариев не поступало. Профессионализм действующего председателя не вызывает у правительства области никаких сомнений.