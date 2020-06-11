Главе свердловского РЭК продлили контракт, несмотря на запрет ФАС
Сегодня, 15:48ПолитикаФото: pixabay.com
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Владимир Гришанов председатель РЭК Свердловской области продолжит свою деятельность в той же должности, несмотря на запрет ФАС, сообщает Znak.
Ранее ФАС вынесла отказ в согласовании Гришанова на должность председателя комиссии, объясняя это тем, что чиновник ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности.
Департамент информационной политики региона сообщает, что контракт с Гришановым был заключен еще в конце мая и будет действовать до 2022 года, все предусмотренные процедуры проведены, а в адрес области никаких официальный комментариев не поступало. Профессионализм действующего председателя не вызывает у правительства области никаких сомнений.
Напомним, чуть ранее ФАС объявила свое решение об отказе согласования кандидатуры Грашанова на новый срок. Такое решение вызвано недавними претензиями к РЭК по вопросам экономической обоснованности тарифов на вывоз отходов.
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