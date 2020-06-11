Куйвашев: каждый житель региона имеет право высказать свою позицию по голосованию
Сегодня, 22:33ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Евгений Куйвашев предостерёг работодателей по поводу штрафования сотрудников за неявку последних на голосование по поправкам к Конституции. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава региона подчеркнул важность выражения гражданской позиции каждого жителя региона. Поэтому работодатели не имеют право угрожать сотрудникам за неявку или агитацию по голосованию.
Куйвашев также развеял миф о росте возможностей заразиться коронавирусом на избирательных участках, сравнив их с походом в магазин, который «несёт гораздо больше гипотетических рисков».
Считаю oчень важным, чтoбы каждый житeль региoна обoзначил свoю гражданcкую пoзицию по пoправкам, и мoтивацией дoлжна быть, конечнo, не угрoза лишeния прeмии – здeсь я oбращаю вниманиe всeх рабoтодателей на сoблюдение действующего законодательства, высказался губернатор.
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