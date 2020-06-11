Куйвашев: каждый житель региона имеет право высказать свою позицию по голосованию

Глава региона подчеркнул важность выражения гражданской позиции каждого жителя региона. Поэтому работодатели не имеют право угрожать сотрудникам за неявку или агитацию по голосованию.

Куйвашев также развеял миф о росте возможностей заразиться коронавирусом на избирательных участках, сравнив их с походом в магазин, который «несёт гораздо больше гипотетических рисков».