Матвейчев: «Каждая поправка в Конституцию защищает интересы людей и страны в целом»

По словам политолога, каждая поправка затрагивает принципы не только государства, но и каждого человека. Среди важнейших изменений он отметил неделимость территории страны, а также индексацию пенсий.

Актуальность поправок в том, что это своего рода наследие Владимира Путина, и он стремится защитить те позитивные изменения, которые происходят последние годы в обществе от возможных посягательств, говорит Матвейчев.

Он привел в пример запрет на двойное гражданство, который действует в России с 2006 года. Однако это федеральный закон, который может быть скорректирован, отменен и так далее. А чтобы отменить поправки в Конституцию нужно, чтобы проголосовало больше 60-70 миллионов человек.

Мне сложно представить, чтобы кто-то в трезвом уме и здравой памяти проголосовал за то, чтобы пенсии перестали индексироваться. Или за то, чтобы отдать часть территории, например, Курилы Японии? говорит Олег Матвейчев.

По его словам, кто бы в дальнейшем не пришел к власти, сложно представить, чтобы кто-то поддержал отчуждение части страны или позволил иметь чиновникам двойное гражданство. Кроме того, политолог отмечает, что раньше Владимир Путин этого вопроса не касался, потому что был уверен, что останется у власти, но сейчас он понимает, что рано или поздно ему на смену придут другие люди.

Что касается критики, то Олег Матвейчев считает, что они связаны с финансовой подоплекой.

Мне сложно представить, чтобы адекватные люди выступали против интересов своего государства, своей страны, отметил Олег Матвейчев.