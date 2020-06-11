Матвейчев: «Каждая поправка в Конституцию защищает интересы людей и страны в целом»
Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев заявил, что корректировки в Конституцию являются некоей гарантией того, что основные достижения последних лет будут незыблемы, а также что каждая поправка защищает интересы людей и страны в целом, сообщает «Восток-Медиа».
По словам политолога, каждая поправка затрагивает принципы не только государства, но и каждого человека. Среди важнейших изменений он отметил неделимость территории страны, а также индексацию пенсий.
Актуальность поправок в том, что это своего рода наследие Владимира Путина, и он стремится защитить те позитивные изменения, которые происходят последние годы в обществе от возможных посягательств, говорит Матвейчев.
Он привел в пример запрет на двойное гражданство, который действует в России с 2006 года. Однако это федеральный закон, который может быть скорректирован, отменен и так далее. А чтобы отменить поправки в Конституцию нужно, чтобы проголосовало больше 60-70 миллионов человек.
Мне сложно представить, чтобы кто-то в трезвом уме и здравой памяти проголосовал за то, чтобы пенсии перестали индексироваться. Или за то, чтобы отдать часть территории, например, Курилы Японии? говорит Олег Матвейчев.
По его словам, кто бы в дальнейшем не пришел к власти, сложно представить, чтобы кто-то поддержал отчуждение части страны или позволил иметь чиновникам двойное гражданство. Кроме того, политолог отмечает, что раньше Владимир Путин этого вопроса не касался, потому что был уверен, что останется у власти, но сейчас он понимает, что рано или поздно ему на смену придут другие люди.
Что касается критики, то Олег Матвейчев считает, что они связаны с финансовой подоплекой.
Мне сложно представить, чтобы адекватные люди выступали против интересов своего государства, своей страны, отметил Олег Матвейчев.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент РФ Владимир Путин объявил этот день выходным. В общей сложности планируется скорректировать 30 статей Основного закона. В частности, предлагается закрепить право на защиту информационного пространства, добавить полномочия правительству в плане поддержки волонтеров и отдельные положения по защите семьи.