Замглавы Тугулымского ГО Свердловский областной суд отправил под домашний арест
Сегодня, 20:53ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Заместителю главы Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Сергею Уткину изменили меру пресечения – Свердловский облсуд отправил чиновника под домашний арест, говорится на сайте ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Пятого июня Уткина заключили под стражу. С этим решением не согласились защитники чиновника и обжаловали решение в апелляционном порядке. Теперь мужчина будет дожидаться суда дома.
Сергея Уткина обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
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