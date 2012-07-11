Нижний Тагил узнает свое будущее через неделю

Главный кадровый вопрос днядлябольшинства тагильчан по-прежнему остается тайной за семью печатями. Заявки на участие в праймериз «ЕР», напомним, до 30 июня подали девять человек. Но уже на следующий деньодиниз претендентов – молодогвардеец Владислав Краснов - снялсвою кандидатуру, объяснив это тем, что ему предстоит срочная в служба в армии.Не исключено, что его примеру могут последовать и другие участники праймериз. Ранее от борьбы на праймериз отказались руководитель Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов, затем полпред губернатора в облдуме Виктор Бабенко.

По словам лидера городских единороссов Александра Маслова, региональное руководство партии вправе внестидругую кандидатуру для участия в праймериз. Будет ли этоэкс-директор НТМК Сергей Носов – вопрос открытый. Если Носов откажется пойти на выборы под флагом «ЕР», уверены местные наблюдатели, региональное руководство сделает ставку на бывшего вице-мэра города, а ныне депутата облдумыВячеслава Погудина. Последний свое участие в предстоящей битве за кресло главы Нижнего Тагила не подтверждает, но и не отрицает.

А между тем, сообщила Валентина Исаева, 19 июля в город приедет Евгений Куйвашев. Точной программы его визита еще нет. Известно лишь, что губернатор посетит спорткомплексы на горах Белая и Долгая, участок строительства детской многопрофильной больницы и проведет встречу с жителями в здании ДК УВЗ (Дзержинский район). Здесь же, кстати,в этот же день стартует первый этап праймериз,и горожане узнают, наконец, имя главного претендента, кандидатуру которого готово поддержать партийное и административное руководство области.

Если власть планирует какого-нибудь кандидата, то должна поддержать город и финансами, без денег – ситуация будет просто тяжелой. Ведь реального увеличения горбюджета не было. Наоборот, у нас отобрали 3% подоходного налога и отчисления заштрафы. Я заинтересована в приходе на пост мэра сильного руководителя, который сможет навести порядок высказала свое мнение градоначальница.

Стоит отметить, в разное время В.Исаева называлапреемникаминынешних заместителей главы города, но теперь все чащестала отдавать предпочтение С.Носову, связывая именно с нимпродолжениеличной карьеры в ранге помощника или советника будущего мэра.

После недавнего заседания гордумы, гдебольшинство депутатов во главе со спикером А.Масловым оценили работу мэрии за прошлый год как неудовлетворительную, В.Исаева присутствия духа не утратилаи продолжает работать с присущей ей энергией. Вот и сегодня главамуниципалитета в 7 утра посетила городской пляж и выразила негодование по поводу отсутствия там общественного туалета, потомпровела рабочее совещание поведущемуся ремонту дорог. НеодобрительноВ.Исаева высказалась и о деятельности городских и областных депутатов, которые, поее мнению, недостаточно активно лоббируют интересы города в сфере финансовой политики.

Вновьвспомнила градоначальница ио другом, неприятном для нее событии – исключении из рядов «Единой России. «Меня теперь многие критикуют. Не приглашаютна заседания местного политсовета, хотя… Я ведьофициальногодокумента о своем исключении так и не получила»,- посетовала Исаева.