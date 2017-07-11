Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская посетит Екатеринбург 17 июля (ФОТО)
11 июля 2017, 08:00Политика
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17 июля в Екатеринбург приедет депутат Государственной думы Наталья Поклонская.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-прокурор Крыма посетит столицу Урала в связи с Царскими днями: Поклонская является поклонницей Николая II, передает Наша газета.
Ранее депутат принимала участие в Крестном ходе от Храма-на-крови. Вероятно, в этом году она присоединится к шествию.
17 июня депутат Поклонская в связи с частыми обращениями свердловчанам проведен личный прием граждан. Об этом Наталья написала в Twitter.
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