Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская посетит Екатеринбург 17 июля (ФОТО)

Экс-прокурор Крыма посетит столицу Урала в связи с Царскими днями: Поклонская является поклонницей Николая II, передает Наша газета.

Ранее депутат принимала участие в Крестном ходе от Храма-на-крови. Вероятно, в этом году она присоединится к шествию.

17 июня депутат Поклонская в связи с частыми обращениями свердловчанам проведен личный прием граждан. Об этом Наталья написала в Twitter.