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Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская посетит Екатеринбург 17 июля (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская посетит Екатеринбург 17 июля (ФОТО)

11 июля 2017, 08:00Политика
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