Полпред президента в УрФО уволил подозреваемого в госизмене помощника
Сегодня, 15:17ПолитикаФото: сайт полпредства президента в УрФО
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Подозреваемый в госизмене помощник полпреда президента в УрФО Николая Цуканова уволен, сообщает Ура.ру.
Кадровое решение об увольнении Александра Воробьева было принято через шесть дней после его ареста, информация о нем удалена с сайта полпредства. Воробьев работал с Цукановым с середины 2000-х годов. Последний каких-либо комментариев касательно ареста помощника не давал. Его заместитель Борис Кириллов, высказываясь о ситуации, назвал Воробьева «предателем».
Напомним, ФСБ задержала Воробьева 4 июля. По информации из неофициальных источников, у него обнаружили польский паспорт и аппаратуру для записи разговоров. До 4 августа Воробьев помещен под арест, он находится в СИЗО «Лефортово».
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