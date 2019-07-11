Полпред президента в УрФО уволил подозреваемого в госизмене помощника

Кадровое решение об увольнении Александра Воробьева было принято через шесть дней после его ареста, информация о нем удалена с сайта полпредства. Воробьев работал с Цукановым с середины 2000-х годов. Последний каких-либо комментариев касательно ареста помощника не давал. Его заместитель Борис Кириллов, высказываясь о ситуации, назвал Воробьева «предателем».