Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя

Указ о прекращении полномочий губернатора Севастополя опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что Овсянников ушёл в отставку по собственному желанию, почему конкретно он оставил свой пост неизвестно. Исполнять обязанности губернатора в соответствии с указом главы государства будет руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, который годом ранее исполнял обязанности главы республики Хакасия. Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя в июле 2016 года, а в сентябре 2017 его избрали на эту должность.

Отставка губернатора не единственная перестановка, которая произошла в политической среде Севастополя. В начале года произошла смена главы регионального отделения «Единой России». Эту должность занимал местный депутат Борис Колесников, вместо него на этот пост был делегирован депутат Госдумы, первый зампред «Боевого братства» Дмитрий Саблин.