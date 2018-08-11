Мария Захарова заявила о подготовке зеркального ответа от России на санкции США

8 августа администрация США официально заявила о новых санкциях против России. Причиной таких мер послужил факт якобы использования РФ химического оружия в британском Солсбери.

Сейчас наши ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично, высказалась Мария Захарова.

Мария Захарова прокомментировала на брифинге действия США, назвав их «надуманным предлогом». Россия уже неоднократно опровергала информацию о причастности к «делу Скрипалей».

Истинной причиной введения санкций против России, КНР, Ирана и своего партнера Евросоюза Мария Захарова считает утрату США «ресурсов», которые помогают выйти из кризиса, переживаемого всем миром.