Месяц до выборов: новая предвыборная кампания началась в России

В процессе регистрации кандидатов на выборы губернатора-2018 было выделено три основные тенденции: количество регистраций кандидатов осталось неизменным в сравнении с прошлыми выборами, количество отказов в регистрации сократилось в два раза, кандидатов, которые подали заявку, но не выдвигаются на самом деле, стало больше.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировано от парламентских партий, которые активно участвуют в муниципальных кампаниях: ЛДПР (20), Единая Россия (19), Справедливая Россия (19), КПРФ (17), Партия Роста (7), Патриоты России (3). Остальные политические партии выдвинули по 1-2 кандидата.

Некоторые кандидаты публично заявили о своем намерении участвовать в выборах, но так и не собрали пакет документов, необходимых для официальной регистрации.

В предвыборной кампании-2018 наиболее распространенными причинами отказа в регистрации стали: отсутствие полного пакета документов, подписи в поддержку кандидата не оформлены соответствующим образом, предоставление фальшивых документов об образовании.

Из 47 выдвинутых кандидатов в депутаты в федеральный парламент зарегистрировано 42.

В процессе подготовки к выборам были выявлены некоторые сложности в работе местных партийных аппаратов на этапе заверения партийных списков.