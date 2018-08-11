Месяц до выборов: новая предвыборная кампания началась в России

10 августа 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой общественники и эксперты рассказали о том, как в стране прошли выдвижения кандидатов.
В процессе регистрации кандидатов на выборы губернатора-2018 было выделено три основные тенденции: количество регистраций кандидатов осталось неизменным в сравнении с прошлыми выборами, количество отказов в регистрации сократилось в два раза, кандидатов, которые подали заявку, но не выдвигаются на самом деле, стало больше.
Наибольшее количество кандидатов зарегистрировано от парламентских партий, которые активно участвуют в муниципальных кампаниях: ЛДПР (20), Единая Россия (19), Справедливая Россия (19), КПРФ (17), Партия Роста (7), Патриоты России (3). Остальные политические партии выдвинули по 1-2 кандидата.
Некоторые кандидаты публично заявили о своем намерении участвовать в выборах, но так и не собрали пакет документов, необходимых для официальной регистрации.
В предвыборной кампании-2018 наиболее распространенными причинами отказа в регистрации стали: отсутствие полного пакета документов, подписи в поддержку кандидата не оформлены соответствующим образом, предоставление фальшивых документов об образовании.
Из 47 выдвинутых кандидатов в депутаты в федеральный парламент зарегистрировано 42.
В процессе подготовки к выборам были выявлены некоторые сложности в работе местных партийных аппаратов на этапе заверения партийных списков.
По сообщению ЦИК, на 6 августа 2018 года по единым избирательным округам списки кандидатов в количестве 7068 человек были выдвинуты 27 политическими партиями. В процессе сбора и подачи документов количество кандидатов, как и количество списков, сократилось.