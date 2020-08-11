В Екатеринбурге вопрос о переезде городской думы в ЦУМ «поставлен на паузу»

По словам источника издания, помещение в здании торгового центра, где сейчас заседает городская дума, должно было быть оформлено в собственность города еще до конца лета.
Официальная версия затянувшегося переезда думы Екатеринбурга в ЦУМ заключается в ошибках, допущенных при оформлении имущества в собственность. Но Глава города Александр Высокинский не подписывает бумаги, потому что поддерживающие его депутаты выступают против этого решения. Чтобы не потерять их поддержку мэр затягивает с подписанием бумаг.
Ранее переезд в помещения ЦУМа был принят городской думой и вписан в расходы бюджета, несмотря на то, что не все депутаты были согласны с таким решением.