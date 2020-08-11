В Екатеринбурге вопрос о переезде городской думы в ЦУМ «поставлен на паузу»

Официальная версия затянувшегося переезда думы Екатеринбурга в ЦУМ заключается в ошибках, допущенных при оформлении имущества в собственность. Но Глава города Александр Высокинский не подписывает бумаги, потому что поддерживающие его депутаты выступают против этого решения. Чтобы не потерять их поддержку мэр затягивает с подписанием бумаг.