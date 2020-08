В Екатеринбурге вопрос о переезде городской думы в ЦУМ «поставлен на паузу»

Фактически депутаты гордумы Екатеринбурга уже заседают в торговом центре, но документально помещение всё еще не оформлено, так как мэр города Александр Высокинский не ставит подпись, пишет Ура.ру.

По словам источника издания, помещение в здании торгового центра, где сейчас заседает городская дума, должно было быть оформлено в собственность города еще до конца лета. Официальная версия затянувшегося переезда думы Екатеринбурга в ЦУМ заключается в ошибках, допущенных при оформлении имущества в собственность. Но Глава города Александр Высокинский не подписывает бумаги, потому что поддерживающие его депутаты выступают против этого решения. Чтобы не потерять их поддержку мэр затягивает с подписанием бумаг. Ранее переезд в помещения ЦУМа был принят городской думой и вписан в расходы бюджета, несмотря на то, что не все депутаты были согласны с таким решением. Дума Екатеринбурга впервые проголосует за использование средств на ее содержание

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter