В Екатеринбурге вопрос о переезде городской думы в ЦУМ «поставлен на паузу»

В Екатеринбурге вопрос о переезде городской думы в ЦУМ «поставлен на паузу»

Сегодня, 19:12ПолитикаPhoto: 1MiMediainvest.ru
Фактически депутаты гордумы Екатеринбурга уже заседают в торговом центре, но документально помещение всё еще не оформлено, так как мэр города Александр Высокинский не ставит подпись, пишет Ура.ру.

По словам источника издания, помещение в здании торгового центра, где сейчас заседает городская дума, должно было быть оформлено в собственность города еще до конца лета.

Официальная версия затянувшегося переезда думы Екатеринбурга в ЦУМ заключается в ошибках, допущенных при оформлении имущества в собственность. Но Глава города Александр Высокинский не подписывает бумаги, потому что поддерживающие его депутаты выступают против этого решения. Чтобы не потерять их поддержку мэр затягивает с подписанием бумаг.

Ранее переезд в помещения ЦУМа был принят городской думой и вписан в расходы бюджета, несмотря на то, что не все депутаты были согласны с таким решением.

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