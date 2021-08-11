Партия пенсионеров выступает за микрогенерацию ради снижения расходов на ЖКХ

Во время межрегионального круглого стола представители Партии пенсионеров обсудили вопрос снижения платы за квартиру. Члены политического объединения уверены, что ресурсы в Российской Федерации надо реализовывать исключительно по приборам учета. Населению нужно разрешить устанавливать на своей территории генераторы.

Сторонник Партии пенсионеров, эксперт в сфере энергетики Евгений Казаков предлагает начать пользоваться возобновляемыми источниками энергии. Так удастся снизить траты на «коммуналку». В отдельных случаях такой подход станет приносить людям прибыль за счет продажи электричества. По словам Казакова, вместо обычной облицовки новых домов можно покрывать их солнечными панелями. Данная технология российская. Панели производятся тоже в стране. При воплощении этой идеи в жизнь большая часть расходов на общедомовые платежи за электроэнергию окупится, ведь электричество станет генерироваться самим строением. Закон о микрогенерации начал работать в РФ в 2020 году. Однако для частных домохозяйств он применяется довольно редко. Из закона следует, что каждый человек на своей территории имеет право установить генерацию и не приобретать электричество из сети. Заместитель главы президиума центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков подчеркнул, что его однопартийцы уже создали дорожную карту. Она направлена на улучшение управления в жилищной сфере. Широков отметил, что партия профессионально поднимает темы, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством и проблемами в многоквартирных домах. Политическое объединение знает, куда давить, чтобы траты граждан в данной сфере уменьшились. Представитель Партии пенсионеров уверен, что каждый ресурс в России нужно продавать не по нормативам, а только по приборам учета. Еще надо учитывать объем и качество поставляемой энергии. Когда за окном -5, коммунальщики топят на -15. Все это в конечном счете оплачивает конечный потребитель. По воде тоже видны огромные утечки в инфраструктуре. И снова за все платит ресурсник, негодует Широков. Члены Партии пенсионеров считают, что, когда коммунальная компания реализует воду или электричество по нормативу, она должна давать скидку в 30% от выставленного счета. Такой подход стимулирует службы поставить счетчики во все дома и контролировать их исправность и бесперебойную работу. Партия предлагает пересмотреть наполнение платежных квитанций. Систему начисления платежей надо сделать более простой и понятной потребителям.

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