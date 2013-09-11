Путин променял Тагил на Салехард. В наш город прибудет Медведев
11 сентября 2013, 11:55Политика
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Выяснилось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев распределили свое участие на крупных мероприятиях, проходящих на территории Уральского Федерального округа, сообщает Правда УРФО.
В открытии выставки Russia Arms Expo 2013 примет участие Дмитрий Анатольевич, а не ранее заявленный Владимир Владимирович, сообщает источник.
В свою очередь, Путин полетит на III Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» 2013, который пройдет в Салехарде, куда первое лицо страны направится сразу же после торжественного запуска Няганской ГРЭС ОАО «Фортум», который состоится 24 сентября в ХМАО-Югре.
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