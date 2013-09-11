Путин променял Тагил на Салехард. В наш город прибудет Медведев

В свою очередь, Путин полетит на III Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» 2013, который пройдет в Салехарде, куда первое лицо страны направится сразу же после торжественного запуска Няганской ГРЭС ОАО «Фортум», который состоится 24 сентября в ХМАО-Югре.