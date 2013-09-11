США может нанести «ограниченный удар» по Сирии

Я не пошлю войска в Сирию, удар будет ограниченным. Только Америка своим ограниченным ударом может подать сигнал Асаду. Ограниченный удар по Сирии может вынудить диктатора Асада подумать дважды, прежде чем снова применить химоружие сказал американский лидер.

Барак Обама заявил, что штаты не должны быть мировым полицейским. «Я потратил 4,5 года на то, чтобы положить конец войнам, а не развязывать их». Кроме того, он добавил: «после Ирака, Афганистана он понял, что идея военных операций не популярна в обществе».

Америка — не мировой жандарм, но идеалы США, их принципы, национальная безопасность оказались под угрозой в Сирии цитирует президента РБК.

По словам американского президента, у него глубоко укоренилось предпочтение к мирному разрешению споров.

Так, сухопутные войска, иные открытия действия, длительная воздушная кампания не должны использоваться в Сирии. Обама отметил, что призвал Конгресс отложить голосование по сирийскому вопросу прежде, чем закончатся дипломатические методы.

Напомним, война в Сирии продолжается с марта 2011 года, жертвами конфликта стали более 100 тысяч человек. Повстанцы требуют отставки президента Башара Асада, но глава государства не намерен покидать пост добровольно.