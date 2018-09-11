25% избирателей пришли на выборы депутатов в Горноуральском городском округе

Жители поселков Лая, Синегорский, Дальний, Северка, Малая Лая проголосовали 9 сентября на выборах депутатов в окружную Думу по одномандатному избирательному округу №1.

По подсчетам специалистов, 24,76% избирателей пришли на участки, чтобы сделать свой выбор. Явка составила 336 человек. Кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Гафурова одержала победу с результатом 62,2%. Она набрала 209 голосов.