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#домахорошо
25% избирателей пришли на выборы депутатов в Горноуральском городском округе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25% избирателей пришли на выборы депутатов в Горноуральском городском округе

Сегодня, 20:00Политика
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