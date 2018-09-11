Губернатор Свердловской области упразднил должность своего заместителя

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил должность первого заместителя.
Евгений Куйвашев 11 сентября внес изменения в состав правительства Свердловской области. Сегодня были подписаны два указа.
Первым указом губернатор упразднил должность первого заместителя главы региона.
Вторым указом Евгений Куйвашев ввел новую должность – руководителя администрации губернатора.
С мая 2016 года упраздненную должность занимал Владимир Тунгусов, пишет «Областная газета».
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