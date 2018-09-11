Новоизбранные главы муниципалитетов Свердловской области встретятся с губернатором

Как сообщает Департамент информполитики главы региона, встреча состоится 11 сентября в 15:00 по местному времени. В заседании примут участие Людмила Бабушкина и Виктор Шептий – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии благодарственные письма получат депутаты, которые избираются в третий и четвертый раз, пишут ЕАН.