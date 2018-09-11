Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Новоизбранные главы муниципалитетов Свердловской области встретятся с губернатором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1505737652 mg 4980

Новоизбранные главы муниципалитетов Свердловской области встретятся с губернатором

Сегодня, 16:12Политика
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле