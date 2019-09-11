Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью на канале «Россия-24» высказал мнение о том, что в России необходимо создать более гибкое трудовое законодательство.
Медведев отметил, что в современном мире множество людей работает дома, самостоятельно регулируя свою занятость. Количество таких людей с каждым годом увеличивается.
Медведев подчеркнул, что необходимо разработать более гибкую модель трудовых отношений. Это будет выгодно как работнику, так и работодателю.
Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать, сказал премьер.
Также премьер-министр опроверг мнение, согласно которому переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к тому, что у работников снизятся зарплаты.
Если кто-то хочет работать больше, например... в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. То есть, вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять, пояснил Медведев.