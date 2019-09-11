Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Медведев отметил, что в современном мире множество людей работает дома, самостоятельно регулируя свою занятость. Количество таких людей с каждым годом увеличивается.

Медведев подчеркнул, что необходимо разработать более гибкую модель трудовых отношений. Это будет выгодно как работнику, так и работодателю.

Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать, сказал премьер.

Также премьер-министр опроверг мнение, согласно которому переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к тому, что у работников снизятся зарплаты.