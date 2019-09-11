Соглашение о сотрудничестве подписано между Свердловской областью и Азербайджаном
Сегодня, 17:22ПолитикаФото: Департамент информполитики Свердловской области
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11 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте региона.
В рамках соглашения между областью и республикой будут развиваться производственные, торговые, научно-технические и гуманитарные связи. Такое соглашение действовало и ранее, однако его срок действия истёк. Для укрепления партнёрства и поиска новых точек соприкосновения между Азербайджанской Республикой и Средним Уралом необходимо было подписание нового документа.
Для нас Свердловская область — важнейших партнер и один из ключевых регионов России, с которым у нас налажены экономические отношения,рассказал Шахин Мустафаев.
Евгений Куйвашев в свою очередь подчеркнул, что «подписание соглашения внесёт особый вклад в копилку развития взаимовыгодного сотрудничества».
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