Соглашение о сотрудничестве подписано между Свердловской областью и Азербайджаном

В рамках соглашения между областью и республикой будут развиваться производственные, торговые, научно-технические и гуманитарные связи. Такое соглашение действовало и ранее, однако его срок действия истёк. Для укрепления партнёрства и поиска новых точек соприкосновения между Азербайджанской Республикой и Средним Уралом необходимо было подписание нового документа.