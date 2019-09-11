Цуканов остался недоволен явкой на выборах в Свердловской области
Сегодня, 09:30ПолитикаФото: сайт полпредства президента в УрФО
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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов выразил недовольство явкой на выборах, прошедших 8 сентября, пишет Ура.ру.
По данным полпредства, явка составила 36,4%, что ниже показателей 2018 и 2017 годов. По словам полпреда, явкой он удовлетворен в Челябинской и Курганской областях, там она превысила 40%. А вот показатель в Свердловской и Тюменской областях оказался неудовлетворительным — 13,11% и 12,14%, соответственно.
Цуканов предложил проанализировать работу местных избиркомов и качество информирования граждан о предстоящих выборах.
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