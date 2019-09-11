Цуканов остался недоволен явкой на выборах в Свердловской области

По данным полпредства, явка составила 36,4%, что ниже показателей 2018 и 2017 годов. По словам полпреда, явкой он удовлетворен в Челябинской и Курганской областях, там она превысила 40%. А вот показатель в Свердловской и Тюменской областях оказался неудовлетворительным — 13,11% и 12,14%, соответственно.