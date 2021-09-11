Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области

Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области
Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области
Сегодня, 12:48ПолитикаФото: Официальный сайт избирательной комиссии Свердловской области
Избирком организовал голосование в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области для жителей труднодоступных и отдаленных территорий с 10 сентября

Оно продлится до 16 сентября. Всего в таких населенных пунктах зарегистрировано около 160 избирателей, первыми проголосовали жители Ивдельского ГО.

Предварительное голосование не применяется повсеместно, основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, в дни голосования в Нижнем Тагиле школьники не будут учиться. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях будут работать избирательные участки. Вместо учебы 17 и 18 сентября в городе пройдет акция «Вместе всей семьей», дети смогут посетить театры или музеи, а также поучаствовать в конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов.

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