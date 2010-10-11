«Единая Россия» побеждает
В России в Единый день голосования 10 октября прошли около 8 тысяч выборов различного уровня, в том числе выборы в парламенты шести регионов. В списках избирателей были тридцать миллионов человек, сообщает Интерфакс.
«Это самый массовый Единый день голосования за всю историю существованияинститута. В списки избирателей внесено 30 млн. человек», - заявилперед выборами председатель ЦИК РФ Владимир Чуров. Как отмечали в ЦИК,численность зарегистрированных избирателей на выборы составляет чутьменее трети от общей численности зарегистрированных россиян, имеющихправо голоса.
В шести субъектах федерации – Тыве, Новосибирской, Челябинской,Магаданской, Костромской и Белгородской области – состоялись выборы вобластные законодательные собрания, которые, согласно предварительнымданным, выиграла «Единая Россия».
«По результатам праймериз мы получили существенно большую поддержку, чемв 2005-2006 гг. в тех субъектах, в которых сейчас проходили выборы», -заявил в воскресенье вечером руководитель высшего совета партии «ЕдинаяРоссия» Борис Грызлов журналистам.