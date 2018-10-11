Рустэм Хамитов покинул пост Главы Республики Башкортостан

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11 октября стало известно, что Рустэм Хамитов покидает пост Главы Республики Башкортостан.
Хатимов подчеркнул, что работая, всегда ставил интересы жителей республики на первое место и всегда ощущал поддержку.Он сообщил, что 11 октября направил обращение с просьбой об отставке Владимиру Путину.
Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов, сказал Рустэм Хамитов.
Кроме главы Башкортостана свои должности покинули губернаторы Курской области и Забайкалья, сообщает mkset.ru.
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