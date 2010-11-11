Медведев: «Высшее образование в России обесценилось»

Об этом президент заявил на встрече с сотрудниками«Российской газеты», сообщает « Уралинформбюро ». По его словам, высшееобразование в стране подверглось девальвации. Президент отметил, чтоколичество вузов предполагается сократить за счет их слияния.

Сейчас в университеты идут 80-85% выпускников школ. «Раньше такого небыло. Когда я заканчивал школу, поступало не более 40% выпускников», -заметил президент. И тем не менее общий процент специалистов суниверситетским образованием в России все равно ниже, чем в США ибольшинстве стран Европы, подчеркнул он.