Медведев: «Высшее образование в России обесценилось»
11 ноября 2010, 12:11Политика
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Количество вузов в России должно быть сокращено, считает президент Дмитрий Медведев. Качество вузовского образования в России не соответствует европейскому уровню, уверен он.
Об этом президент заявил на встрече с сотрудниками«Российской газеты», сообщает «Уралинформбюро». По его словам, высшееобразование в стране подверглось девальвации. Президент отметил, чтоколичество вузов предполагается сократить за счет их слияния.
Сейчас в университеты идут 80-85% выпускников школ. «Раньше такого небыло. Когда я заканчивал школу, поступало не более 40% выпускников», -заметил президент. И тем не менее общий процент специалистов суниверситетским образованием в России все равно ниже, чем в США ибольшинстве стран Европы, подчеркнул он.
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