Из-за долгов США лишили права голоса в международной ассоциации

Соответствующее решение вступило в силу лишь через два года после отказа Соединенных Штатов от финансирования организации. Таким образом власти США выразили несогласие с решением ЮНЕСКО включить Палестину в состав организации.

По словам гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, в организации сожалеют о снижении влияния США в ЮНЕСКО. Ранее вклад США в ЮНЕСКО составлял около 80 млн долларов, что составляло 22% всего бюджета организации. Боковая отметила, что главной целью ЮНЕСКО остается решение гуманитарных вопросов, на которые и уходят взносы членов организации.