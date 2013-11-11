Завтра в Нижний Тагил приедет губернатор области Евгений Куйвашев
11 ноября 2013, 14:15Политика
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Как стало известно сегодня от пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, завтра, 12 ноября, с рабочим визитом в Нижний Тагил приедет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По предварительным данным, его маршрут будет состоять их следующий этапов: улица Индустриальная (губернатор примет участие в торжественном открытии), затем площадь Славы, а также глава области побывает в детском саду на проспекте Вагоностроителей.
Примечательный факт, но у общественников есть ряд вопросов по работам на Индустриальной. Во время неофициального осмотра в прошедшие выходные активисты «Тагил без ям» выявили неровное продольное сопряжение слоев асфальта, несоответствие высоты бордюров ГОСТу, кроме того, дорожные знаки там установлены с нарушением ПДД.
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