Завтра в Нижний Тагил приедет губернатор области Евгений Куйвашев

По предварительным данным, его маршрут будет состоять их следующий этапов: улица Индустриальная (губернатор примет участие в торжественном открытии), затем площадь Славы, а также глава области побывает в детском саду на проспекте Вагоностроителей.

Примечательный факт, но у общественников есть ряд вопросов по работам на Индустриальной. Во время неофициального осмотра в прошедшие выходные активисты «Тагил без ям» выявили неровное продольное сопряжение слоев асфальта, несоответствие высоты бордюров ГОСТу, кроме того, дорожные знаки там установлены с нарушением ПДД.