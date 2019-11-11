Финансируемым блогерам соцсеть Instagram запретила говорить о политике

В рамках одного контракта блогер может получить несколько тысяч долларов. Инстаграм уже сотрудничает с десятками пользователей таким способом. Самым дорогим из всех считается контракт на 250 тысяч долларов за 20 постов.

Касается нововведение тех блогеров, которые записывают длинные ролики IGTV за деньги социальной сети. Отсутствие политического и социального уклона является одним из пунктов договора. Также в рамках контракта Instagram возмещает расходы на съемку в обмен на определенное количество постов.

Отмечено, что политика Instagram в этом плане противоречит принципам Facebook, которая является материнской компанией. Основатель Facebook Марк Цукерберг отказался от запрета политической рекламы. По его мнению, это противоречит свободе слова.