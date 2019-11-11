Итоги недели: отчёт о смертности, выселение должников и инвалиды-общественники

После страшной гибели ребёнка в ненецком детском саду TagilCity.ru проверило, насколько легко попасть постороннему в учебные учреждения для младших жителей Нижнего Тагила. Журналист выбрал несколько школ и детских садов в трёх районах города и попытался в них проникнуть. Результат смотрите сами.

Насколько легко пройти постороннему в детские сады и школы Нижнего Тагила

В соцсетях в группе «Омбудсмен полиции» появился пост с жалобами от якобы тагильского сотрудника МВД: в нём автор рассказывает о высокой нагрузке и нехватке техники. Однако ни имени, ни номера отделения он не назвал, а полиция официального комментария всё ещё не дала.

Тагильский полицейский пожаловался на условия труда

Общественники из Нижнего Тагила Максим Зяблицев и Александр Коченков собираются внедрить в местные школы уроки «доброты и дружбы». Парни собираются рассказывать школьникам о правилах поведения с инвалидами. Эти двое сами пережили травмы, которые лишили их возможности ходить, и рассказали TagilCity.ru, как они с этим справляются.

Переломный момент. Как жить в инвалидном кресле на полную катушку

На прошлой неделе администрация опубликовала прогноз смертности в Нижнем Тагиле. Пока тенденция не то чтобы радужная, но в отчёте говорится о предполагаемом снижении смертности. Впрочем, рождаемость, как ожидается, тоже снизится.

«Надо рожать детей». Мэрия опубликовала прогноз смертности в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из дома на улице Дружинина приставы пытаются выселить супружескую пару с миллионными долгами, однако те обещали себя сжечь в знак протеста и даже облились бензином во время прихода сотрудников. По словам мужчины и женщины, их выселение — результат махинаций их знакомого и риелторов по отъёму жилья. По последним данным их оставили в квартире, но пока лишь на время разбирательства.