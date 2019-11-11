Куйвашев предложил увеличить число участников нацпроекта по производительности труда
Количество участников национального проекта по повышению производительности труда могут расширить. Такую инициативу предложил Евгений Куйвашев Дмитрию Медведеву, сообщается на сайте губернатора Свердловской области.
Ее смысл в том, чтобы снизить минимальный порог годовой выручки предприятий до 200 миллионов рублей. Сейчас, чтобы стать участником проекта, этот показатель должен составить 400 миллионов рублей.
В нацпроекте участвует 41 предприятие. На них внедряются бережливые технологии и оптимизируются технологические процессы для сокращения потерь. Целью проекта является увеличение производительности труда на 5% к 2024 году, а также поддержка занятости за счет обучения работников.
Куйвашев также предложил предоставить региональному Центру компетенций права на включение в смету расходов по работе с консультантами и экспертами. По его мнению, это позволит увеличить эффективность реализации нацпроекта.
Дмитрий Медведев взял на заметку инициативы губернатора и его коллег для проработки профильными министерствами и ведомствами.