Куйвашев предложил увеличить число участников нацпроекта по производительности труда

Ее смысл в том, чтобы снизить минимальный порог годовой выручки предприятий до 200 миллионов рублей. Сейчас, чтобы стать участником проекта, этот показатель должен составить 400 миллионов рублей.

В нацпроекте участвует 41 предприятие. На них внедряются бережливые технологии и оптимизируются технологические процессы для сокращения потерь. Целью проекта является увеличение производительности труда на 5% к 2024 году, а также поддержка занятости за счет обучения работников.

Куйвашев также предложил предоставить региональному Центру компетенций права на включение в смету расходов по работе с консультантами и экспертами. По его мнению, это позволит увеличить эффективность реализации нацпроекта.