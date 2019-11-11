«Воруют сотнями миллионов»: Путин указал на хищения при строительстве «Восточного»
Сегодня, 20:00ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин на совещании с правительством подчеркнул, что на строительстве космодрома Восточный так и не удалось навести порядок, пишет ТАСС.
Президент отметил, что ситуация на объекте не улучшилась, несмотря на десятки уголовных дел и посаженных в тюрьму людей.
Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что в закупках в оборонной сфере нужно обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств.
Строительство космодрома в Амурской области сопровождалось многочисленными нарушениями. По данным прокуратуры, с 2014 по 2018 годы было возбуждено 140 уголовных дел, общий ущерб — 10 млрд рублей, было выявлено 17 тысяч нарушений.
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