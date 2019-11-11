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#300лет
«Воруют сотнями миллионов»: Путин указал на хищения при строительстве «Восточного»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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«Воруют сотнями миллионов»: Путин указал на хищения при строительстве «Восточного»

Сегодня, 20:00ПолитикаФото: kremlin.ru
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