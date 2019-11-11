«Воруют сотнями миллионов»: Путин указал на хищения при строительстве «Восточного»

Президент отметил, что ситуация на объекте не улучшилась, несмотря на десятки уголовных дел и посаженных в тюрьму людей.

Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в закупках в оборонной сфере нужно обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств.