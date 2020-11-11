Песков прокомментировал назначение Якушева на пост полпреда президента в УрФО

Напомним, 9 ноября полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов был отправлен в отставку. Эксперты сошлись во мнении, что отставка Цуканова была вполне ожидаемой, так как присутствует ряд вопросов, которые он не смог решить, находясь на своем посту. Политолог Антон Бондарь выдвинул две основные причины, с которыми связана отставка. Он считает, что полпред не справился с конфликтом, разгоревшимся в сквере у Театра драмы из-за возможного строительства храма на этой территории в 2019 году, а также не смог нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе в 2020 году.