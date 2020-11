Песков прокомментировал назначение Якушева на пост полпреда президента в УрФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу назначения на пост полпреда президента в УрФО бывшего министра строительства Владимира Якушева, сообщают «РИА Новости».

По словам Пескова, задачи полпреда главы государства не будут меняться из-за назначения на должность нового лица, поскольку все функции хорошо известны. Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется в виду перед лицом опасности эпидемии,отмечает Песков. Напомним, 9 ноября полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов был отправлен в отставку. Эксперты сошлись во мнении, что отставка Цуканова была вполне ожидаемой, так как присутствует ряд вопросов, которые он не смог решить, находясь на своем посту. Политолог Антон Бондарь выдвинул две основные причины, с которыми связана отставка. Он считает, что полпред не справился с конфликтом, разгоревшимся в сквере у Театра драмы из-за возможного строительства храма на этой территории в 2019 году, а также не смог нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе в 2020 году. «Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова Накануне эксперты-политологи высказали мнение, произойдут ли изменения в округе и регионе с назначением на пост Владимира Якушева. Они разобрали усиление влияния «тюменской матрешки», отношения с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и пришли к выводу, что назначение такого сильного управленца могло стать тревожным сигналом для свердловского губернатора. В результате, эксперты высоко оценили управленческие навыки и потенциал Якушева как на посту главы Тюменской области, так и в должности руководителя Минстроя. Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву?

