Нижнетагильский пенсионер Валерий Якушев включен в состав предвыборного штаба Владимира Путина

Так, в ходе заседания федерального координационного совета ОНФ ВладимирПутин предложил войти в свой штаб президенту «Национальной медицинскойпалаты» Леониду Рошалю, учительнице истории из Саратовской областиЛюдмиле Боковой, первому заместителю начальника управления «В» Центраспециального назначения ФСБ Алексею Романову, руководителюсельхозпредприятия из Ставрополья Алексею Лаврененко, председателюсовета директоров ЗАО «Наши строители» Роману Русанову, почетномуметаллургу, пенсионеру из Свердловской области Валерию Якушеву. Крометого, войти в штаб было предложено председателю центрального советаРоссийского союза сельской молодежи Ольге Платошиной, главе Институтасоциально-экономических и политических исследований Николаю Федорову,председателю координационного совета организации автомобилистов «Свободавыбора» Вячеславу Лысакову, председателю Российского независимогопрофсоюза работников угольной промышленности Ивану Мохначуку и студентуРоссийского экономического университета имени Г.В.Плеханова АлександруМонаенкову, сообщает ИА «Свердловское областное агентство политической информации».

Глава Правительства добавил, что этот список не закрыт, хотя его инельзя расширять бесконечно. «Но, если, тем не менее, какие-тодополнительные предложения будут, безусловно, давайте их обсудим и можемвнести еще дополнительные какие-то коррективы», - сказал Путин.

Возглавить предвыборный штаб премьер-министр предложил режиссеру Станиславу Говорухину.

Напомним, выдвинуть главу Правительства Владимира Путина на постПрезидента Российской Федерации предложил на первом этапе XII съездапартии «Единая Россия» Президент РФ Дмитрий Медведев. 27 ноября, в ходевторого этапа съезда партии, делегаты единогласно утвердили кандидатуруВладимира Путина на президентские выборы.

25 ноября Совет Федерации назначил дату выборов главы государства на 4марта 2012 года и, таким образом, дал старт президентской кампании.Отметим, что мартовские выборы будут первыми, когда Президент РФ будетизбираться сроком на шесть лет.