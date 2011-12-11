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Нижнетагильский пенсионер Валерий Якушев включен в состав предвыборного штаба Владимира Путина
Сюжеты:
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Нижнетагильский пенсионер Валерий Якушев включен в состав предвыборного штаба Владимира Путина

11 декабря 2011, 10:20ПолитикаОльга
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