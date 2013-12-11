Глава города ответил на вопросы жителей Тагилстроевского района

Открыл встречу глава администрации Тагилстроевского района Геннадий Демьянов. В кратком выступлении он рассказал о проделанной работе за год. Сергей Носов, в свою очередь, отметил, что, несмотря на обширный объем проведенных ремонтных работ и мероприятий по благоустройству, остается еще много проблем. В частности, это состояние сетей водо- и теплоснабжения.

Количество аварий на коммунальных сетях говорит о том, что они изношены и нам предстоит выполнить большой объем ремонтных работ. Мы будем этим заниматься, и я считаю, что ремонты должны носит четкий плановый характер сказал Глава города.

Кроме этого, Сергей Носов сделал акцент на программе «Светлый город», которая будет реализовываться и в дальнейшем, а также уверил собравшихся, что проблема благоустройства внутридворовых территорий не останется без внимания администрации города.

Круг проблем и вопросов, с которыми обратились жители Тагилстроевского района к Главе города, отражал общую ситуацию в Нижнем Тагиле. Людей волнуют рост тарифов на коммунальные услуги, работа управляющих компаний, состояние дорог и коммунальных сетей.

Наравне с проблемами, которые поднимали жители района, многие передали благодарность Сергею Носову и администрации города за сделанную в этом году работу по благоустройству. Многие отметили позитивные изменения, которые произошли в Нижнем Тагиле за последнее время.