Силин собрался сделать Нижний Тагил конкурентом Екатеринбурга

Свердловские власти обсуждают проект по созданию в регионе агломерации. На совещании рабочей группы было решено, что наибольшим потенциалом для этого обладает Горнозаводской управленческий округ и его центр - Нижний Тагил.

Свеженазначенный вице-премьер Яков Силин, который тоже участвовал в совещании, считает, что основой для создания агломераций являются развитие крупных предприятий, а также формирование индустриальных парков и производственных кластеров. В Горнозаводском управленческом округе, напомнил он, сейчас есть ОЭЗ «Титановая долина», химпарк «Тагил», «УралАрмЭкспо», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Яков Силин, вице-премьер Свердловской области:

Всего в Горнозаводской управленческий округ входят 12 муниципальных образований. Эти плюс Верхняя Тура, Новоуральский городской округ и ЗАТО Свободный.