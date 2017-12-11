Неиспользуемые земельные участки в России будут стоить их владельцам в 5 раз дороже

Владельцы заброшенных участков подвергнутся новому налогообложению, по которому за бесхозные земли придется платить по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

Как пишут «Известия», около 40 млн га участков земли в России являются бесхозными, но 1/4 из этих земель можно вернуть в оборот. Введены новые поправки в Налоговый кодекс, по которым теперь органы власти должны информировать инспекцию об участках, которые простаивают. Если эта земля не используется владельцем, то ему придется выплачивать налог на землю в 5 раз больше. Ставка на такой участок увеличится с 0,3% до 1,5% от стоимости.



По данным специалистов, 40 млн га земель являются заброшенными и заросшими сорняком, но 10 из них еще можно ввести в работу.



ФНС считает, что данные меры должны стимулировать владельцев земли приводить ее в работу, а совместная работа налоговых органов в органами власти поможет стимулировать возврат в оборот неиспользуемых земель.



Руководитель Ассоциации крестьянских земель Ольга Башмачникова считает, что вместе с изменением налогообложения, стоит упростить получение фермерами земельных участков. Так как часто для получения земли нужно выиграть торги, что не всегда могут позволить себе фермеры, поэтому земля уходит предприятиям и крупным инвесторам. Земли, купленные для бизнеса, часто становятся заброшенными, если предприятие решает перейти на более доходный бизнес, чем выращивание сельхоз культур. В дальнейшем, чтобы отобрать землю у таких предприятий, придется столкнуться со сложностями, так как вопросы по участку будут решаться через суд.



Власти надеются, что нововведения увеличит возврат заброшенных земель в оборот, что приведет к созданию новых садов на участках и активному выращиванию сельскохозяйственных культур в стране.