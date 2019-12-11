Госдума РФ поддержала законопроект о приравнивании вейпов к обычным сигаретам
Сегодня, 22:04ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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11 декабря в Государственной думе РФ в первом чтении был принят закон, который приравнивает электронные курительные устройства к обычным сигаретам, сообщает ТАСС.
Согласно документу, штраф за курение вейпов и кальянов в общественных местах составит от 500 рублей до одной тысячи. Курящим электронные устройства на детской площадке придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей штрафа.
Кроме того, законопроект ограничивает продажу вейпов и кальянов несовершеннолетним и предполагает такие же штрафы, что и за нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
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