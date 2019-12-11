На Урале назначен новый руководитель транспортной прокуратуры

6 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Александр Герасименко был переведен на Урал с Ямала. На его место назначен прокурор Магаданской области Анатолий Васильев. Вместо последнего назначен первый заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников.

Кресло уральского транспортного прокурора освободилось летом этого года, тогда от занимаемой должности президент России освободил Павла Кукушкина.