На Урале назначен новый руководитель транспортной прокуратуры
Сегодня, 08:57ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Александр Герасименко назначен новым руководителем Уральской транспортной прокуратуры, пишет интернет-издание Znak.
6 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Александр Герасименко был переведен на Урал с Ямала. На его место назначен прокурор Магаданской области Анатолий Васильев. Вместо последнего назначен первый заместитель прокурора Курганской области Олег Седельников.
Кресло уральского транспортного прокурора освободилось летом этого года, тогда от занимаемой должности президент России освободил Павла Кукушкина.
Герасименко занимал пост прокурора Ямала с 2008 года. До этого он занимал должность зампрокурора Тюменской области.
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