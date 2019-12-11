Заседание антитеррористической комиссии с Куйвашевым пройдет за закрытыми дверями

Глава региона приехал в Нижний Тагил. Он произнёс вступительную речь в ДК «Окунева». После пройдёт заседание антитеррористической комиссии.

Вопросы антитеррористической защищённости являются одними их самых важных на сегодняшний момент. В области имеется 287 объектов транспортной инфраструктуры, которые внесены в список особой защищённости, сказал губернатор.