Заседание антитеррористической комиссии с Куйвашевым пройдет за закрытыми дверями
Сегодня, 11:59ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Пресс-служба губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заявила, что совещание по антитеррористической деятельности пройдет в закрытом режиме, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Глава региона приехал в Нижний Тагил. Он произнёс вступительную речь в ДК «Окунева». После пройдёт заседание антитеррористической комиссии.
Вопросы антитеррористической защищённости являются одними их самых важных на сегодняшний момент. В области имеется 287 объектов транспортной инфраструктуры, которые внесены в список особой защищённости, сказал губернатор.
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Напомним, губернатор Евгений Куйвашев за день планирует посетить православную гимназию, где построили спортивный комплекс, а также школу № 100 в Нижнем Тагиле.
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