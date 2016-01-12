На Среднем Урале через суд увольняют директора автовокзала – чиновник занимался бизнесом

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Кусов был назначен директором автовокзала в декабре 2014 года распоряжением главы Качканарского городского округа. По закону, он не может вести бизнес, однако, как показала прокурорская проверка, Кусов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.