На Среднем Урале через суд увольняют директора автовокзала – чиновник занимался бизнесом
В Качканаре прокуратура потребовала уволить директора МУП «Автовокзал» Павла Кусова. Проверка показала, что он занимался предпринимательской деятельностью.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Кусов был назначен директором автовокзала в декабре 2014 года распоряжением главы Качканарского городского округа. По закону, он не может вести бизнес, однако, как показала прокурорская проверка, Кусов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Среди видов его деятельности указаны: пригородные, междугородные, внутригородские (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; деятельность такси; деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать главу Качканарского городского округа расторгнуть трудовой договор с Павлом Кусовым. Суд исковые требования удовлетворил, обязав главу муниципалитета расторгнуть договор в течение суток с даты вступления решения в законную силу.