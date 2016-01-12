Путин: РФ будет развивать демократию, усвоив советскую «прививку» однопартийного правления
Мы развиваем и будем дальше развивать инструменты прямой демократии, имея в виду самые разные общественные организации, -- заявил президент.
Россия будет развивать институты демократии, но в этой сфере не может быть одинаковых клише для разных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя в интервью немецкому изданию Bild критику в отношении демократии и соблюдения прав человека в России.
Мы хорошо усвоили прививку единоличного управления со стороны одной политической силы ‒ компартии, КПСС. Поэтому, конечно, мы давно сделали свой выбор и будем развивать институты демократии внутри страны подчеркнул президент РФ.
В этой связи он напомнил о возвращении прямых выборов губернаторов в России, а также о наличии 77 партий, которые могут принимать участие в парламентской кампании.
Мы развиваем и будем дальше развивать инструменты прямой демократии, имея в виду самые разные общественные организации, - продолжил Путин. - Но не может быть одинаковых клише в области демократии ‒ американской, европейской ‒ немецкой, российской, индийской.
В качестве одного из примеров разнообразных подходов в этой сфере российский лидер привел страны с лидирующей ролью парламента.
Мне все время говорят: как долго Вы работаете президентом. Но в парламентской системе первое лицо ‒ глава правительства ‒ вообще без ограничений количество раз может возглавлять правительство, - подчеркнул Путин.
Также глава российского государства напомнил про США, в истории которых было два случая, когда президент избирался благодаря большему числу выборщиков, за которыми стояло меньшее количество избирателей.
Это что ‒ отсутствие демократии, что ли? Нет, конечно констатировал Путин.
Но это не единственная и не самая главная проблема. Как мне говорил один из европейских лидеров: в Штатах невозможно выйти на выборы президента, не имея нескольких миллиардов долларов добавил российский лидер.
В целом Путин подчеркнул, что «демократия ‒ это власть народа и влияние народа на власть».
Наверное, у нас очень много еще проблем, связанных с тем, чтобы люди почувствовали, что они реально влияют на власть, а власть реагирует на их требования. Мы будем работать над тем, чтобы совершенствовать наши инструменты заявил президент РФ.