Путин: РФ будет развивать демократию, усвоив советскую «прививку» однопартийного правления

Россия будет развивать институты демократии, но в этой сфере не может быть одинаковых клише для разных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя в интервью немецкому изданию Bild критику в отношении демократии и соблюдения прав человека в России.

Мы хорошо усвоили прививку единоличного управления со стороны одной политической силы ‒ компартии, КПСС. Поэтому, конечно, мы давно сделали свой выбор и будем развивать институты демократии внутри страны подчеркнул президент РФ.

В этой связи он напомнил о возвращении прямых выборов губернаторов в России, а также о наличии 77 партий, которые могут принимать участие в парламентской кампании.

Мы развиваем и будем дальше развивать инструменты прямой демократии, имея в виду самые разные общественные организации, - продолжил Путин. - Но не может быть одинаковых клише в области демократии ‒ американской, европейской ‒ немецкой, российской, индийской.

В качестве одного из примеров разнообразных подходов в этой сфере российский лидер привел страны с лидирующей ролью парламента.

Мне все время говорят: как долго Вы работаете президентом. Но в парламентской системе первое лицо ‒ глава правительства ‒ вообще без ограничений количество раз может возглавлять правительство, - подчеркнул Путин.

Также глава российского государства напомнил про США, в истории которых было два случая, когда президент избирался благодаря большему числу выборщиков, за которыми стояло меньшее количество избирателей.

Это что ‒ отсутствие демократии, что ли? Нет, конечно констатировал Путин.

Но это не единственная и не самая главная проблема. Как мне говорил один из европейских лидеров: в Штатах невозможно выйти на выборы президента, не имея нескольких миллиардов долларов добавил российский лидер.

В целом Путин подчеркнул, что «демократия ‒ это власть народа и влияние народа на власть».