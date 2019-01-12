Биатлонист Антон Шипулин баллотируется на довыборах в Госдуму по Серовскому округу
Сегодня, 17:15ПолитикаФото: страница в инстаграмме Евгений Куйвашев/evgenykuyvashev
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Антон Шипулин, который ранее заявлял о завершении спорткарьеры, будет баллотироваться на довыборах в Государственную думу по Серовскому ГО №174 в регионе.
Предполагается, что кандидатуру Шипулина будет поддерживать свердловский вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. Именно после его перехода из Госдумы освободилось одномандатное место в ГО №174, информирует Znak.com.
12 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Антон Шипулин совершили пробежку на лыжах. Сообщение об этом опубликовал в соцсети глава региона.
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