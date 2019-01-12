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Биатлонист Антон Шипулин баллотируется на довыборах в Госдуму по Серовскому округу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Биатлонист Антон Шипулин баллотируется на довыборах в Госдуму по Серовскому округу

Сегодня, 17:15ПолитикаФото: страница в инстаграмме Евгений Куйвашев/evgenykuyvashev
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