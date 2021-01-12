В Москве провели еще один раунд переговоров по Карабаху

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что по итогам переговоров сторонами было принято решение о создании рабочей группы, которая будет контролировать реализацию уже достигнутых договоренностей. Основной задачей является создание транспортных коридоров, которые будут проходить через территории Армении и Азербайджана. Перечень и график мероприятий, необходимых для реализации этой задачи, рабочая группа должна предоставить до первого марта текущего года.