В Москве лидеры России, Армении и Азербайджана провели очередной раунд переговоров по Нагорному Карабаху.

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что по итогам переговоров сторонами было принято решение о создании рабочей группы, которая будет контролировать реализацию уже достигнутых договоренностей. Основной задачей является создание транспортных коридоров, которые будут проходить через территории Армении и Азербайджана. Перечень и график мероприятий, необходимых для реализации этой задачи, рабочая группа должна предоставить до первого марта текущего года. Отмечается, что реализация достигнутых соглашений по Нагорному Карабаху проводится по строгому графику и под постоянным контролем России. При этом РФ выполняет не только миротворческие функции, но и оказывает помощь в решении вопросов, связанных с восстановлением Карабаха и региональных путей сообщения, что способствует закреплению долгосрочных позиций России в изменившемся регионе. Это позволяет сделать вывод, что РФ сохраняет свою роль главного арбитра в делах Закавказья, несмотря на усиление влияния Турции в регионе.

