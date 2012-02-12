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НТМК воюет с «Единой Россией»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТМК воюет с «Единой Россией»

12 февраля 2012, 09:36ПолитикаОльга
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