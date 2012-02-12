НТМК воюет с «Единой Россией»

Поводом для конфликта стала борьба за власть в Нижнем Тагиле. Какговорят осведомленные тагильчане, у партии и комбината оказалисьразные планы насчет того, кто должен стать будущим мэром города.

Какговорят сплетники, НТМК видит во главе города кого-то из своих людей —либо Алексея Пырина, либо Юрия Кузнецова. А местная «Единая Россия»продвигает в мэры своего лидера Александра Маслова. И теперь в НТМКломают голову над тем, как разрушить планы единороссов. Первый ударметаллурги планируют нанести в ближайшее время — попытаются снятьМаслова с выборов в гордуму. Говорят, после этого комбинат планируетвзяться и за других амбициозных единороссов.