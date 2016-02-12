В Администрации Нижнего Тагила прошло заседание по решению вопросов борьбы с коррупцией

Накануне в Нижнем Тагиле прошло заседание по решению вопросов борьбы с коррупционными преступлениями. Оно было проведено по инициативе мэра города Сергея Носова.

Началось вопросов с итогов работы МВД «Нижнетагильское» за прошлый год. Начальник отдела экономической безопасности сообщил о увеличении количества заведенных дел, связанных с коррупцией. Также было немало преступлений, совершенных в сфере ЖКХ.

Начальник финансового управления Администрации города рассказала о следовании правилам при противодействии коррупции. В течение 2015 года было совершено множество проверок.

Носов отметил, что оплата невыполненных работ тоже является экономическим преступлением, и оно должно пресекаться. Также он заявил, что, в связи с кризисом в России, нужно как можно тщательнее минимизировать потерю средств из городского бюджета.

Помимо этого, мэр города поднял вопрос об обработке сообщений от жителей Тагила. Многие проблемы, связанные с землей или территорией, не решаются многие годы. О подобных нарушениях он поручил отчитываться на следующих заседаниях.