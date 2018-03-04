3,4 млн бюллетеней будут напечатаны для выборов президента РФ в Свердловской области
13 февраля, 00:00Политика
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Свыше 3 млн избирательных бюллетеней будут напечатаны для избирательных участков Свердловской области. Также участки оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Сюжеты: Екатеринбург
Избирательные участки Свердловской области в день выборов президента получат 3,4 млн бюллетеней. Количество взято с запасом, так как на начало года в регионе насчитывалось 3,38 млн избирателей. Точное количество голосующих будет установлено за 3 дня до выборов.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут установлены на 697 избирательных участках, сообщает «Уралинформбюро». При этом 501 КОИБ достанется Екатеринбургу.
Ранее стало известно, что 19 февраля общественные наблюдатели организуют проверку избирательных участков столицы Свердловской области.
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